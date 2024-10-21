في إطار مشاركة الأسرة مع المدرسة.. مدارس الطائف تنفذ مجالس أولياء الأمور

من جانب آخر، أثنى المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي على جهود مديري ومديرات المدارس والمعلمين وعملهم في الميدان، مؤكدًا أهمية التعاون المثمر بين البيت والمدرسة مما ينعكس إيجابيًا على مستوى الطالب وتحصيله الدراسي.