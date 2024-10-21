في إطار مشاركة الأسرة مع المدرسة.. مدارس الطائف تنفذ مجالس أولياء الأمور

في إطار شراكة المدارس مع الأسرة، عقدت مدارس الإدارة العامة للتعليم في الطائف مجلس الآباء والأمهات، بحضور مديري ومديرات المدارس والموجهين الطلابيين "بنين وبنات" والمعلمين والمعلمات بالمدرسة، وعددٍ من أولياء الأمور.
وبدأ جدول أعمال الاجتماع بكلمة ترحيبية من مديري ومديرات المدارس، شكروا فيها أولياء الأمور على حضورهم وتفاعلهم مع المدرسة.
واستعرض الاجتماع لائحة السلوك والمواظبة وأنواع المخالفات الطلابية وكيفية معالجتها، وما أُضيف من الإجراءات في الغياب وكذلك التعريف ببرامج المدرسة وأنشطتها والأنظمة فيها. وكيفية رفع التحصيل الدراسي والاهتمام بالاختبارات الوطنية بسائر أنواعها .
ويختتم مجلس الآباء، بحوار مفتوح مع أولياء الأمور والإجابة عن استفساراتهم وملاحظاتهم من قِبل المختصين والمعلمين بالمدرسة.
من جانب آخر، أثنى المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي على جهود مديري ومديرات المدارس والمعلمين وعملهم في الميدان، مؤكدًا أهمية التعاون المثمر بين البيت والمدرسة مما ينعكس إيجابيًا على مستوى الطالب وتحصيله الدراسي.
كما شدد الدكتور الغامدي على أهمية مشاركة ولي الأمر في تطوير العملية التعليمية بالمدرسة من خلال متابعته وتواصله وإبداء آرائه ومقترحاته.