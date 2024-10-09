"فرق التشغيل والصيانة" بأمانة الرياض تكمل 5 ملايين ساعة عمل آمنة خلال 6 أشهر

وشملت الساعات العمل في أعمال السفلتة، وإعادة تهيئة الطرق، والأنفاق، والجسور، وأعمال الدهانات، وشبكات تصريف السيول، والإنارة، عبر تطبيق فرق الأمانة وشركائها من المقاولين، والاستشاريين اشتراطات السلامة، وتنظيم الأعمال وفق خطط التنفيذ، والإشراف المتواصل للتأكد من امتثال المهندسين والتنفيذيين، سواء فيما يتطلب معدات السلامة، أو استخدام التقنيات الحديثة في أعمال الصيانة، ووضع قوائم للمخاطر، وطريقة التعامل معها قبل وقوعها، وتحديث القوائم بما يتوافق مع تنوع الأعمال، وتعددها.