"فرق التشغيل والصيانة" بأمانة الرياض تكمل 5 ملايين ساعة عمل آمنة خلال 6 أشهر

أكملت فرق العمل في أمانة منطقة الرياض خمسة ملايين ساعة عمل آمنة على امتداد ستة أشهر، عبر تطبيق اشتراطات العمل، والامتثال للوائح أنظمة السلامة في مشروعات الأمانة، للمحافظة، في جميع أعمال الأمانة في الصيانة والتشغيل.
وشملت الساعات العمل في أعمال السفلتة، وإعادة تهيئة الطرق، والأنفاق، والجسور، وأعمال الدهانات، وشبكات تصريف السيول، والإنارة، عبر تطبيق فرق الأمانة وشركائها من المقاولين، والاستشاريين اشتراطات السلامة، وتنظيم الأعمال وفق خطط التنفيذ، والإشراف المتواصل للتأكد من امتثال المهندسين والتنفيذيين، سواء فيما يتطلب معدات السلامة، أو استخدام التقنيات الحديثة في أعمال الصيانة، ووضع قوائم للمخاطر، وطريقة التعامل معها قبل وقوعها، وتحديث القوائم بما يتوافق مع تنوع الأعمال، وتعددها.
يُشار إلى أن خمسة ملايين ساعة عمل آمنة جاءت وفق استراتيجية أمانة منطقة الرياض في تعزيز دور شركائها في الأعمال، والاستفادة من الخبرات في التنفيذ، والعمل على تأهيل الكوادر البشرية وتطويرها بما يحقق رؤية وأهداف الأمانة، وتحقيق رسالتها.