"ابن دليلة" يكشف عن صفات من سِير الأنبياء يجب أن يمتلكها القائد في العمل الخيري

القائد في العمل الخيري لا بد أن يكون لديه حب للعمل الذي يقوم به، وعطاء متجدد، ويوزع ذلك الحب على المستفيدين بلين الجانب في القول، والصبر عليهم، واحتوائهم، وأن يعطيهم من وقته ما يسد به من حاجتهم.. فالعمل الخيري ليس فيه ساعات عمل محددة، بل لا بد من بذل نفسك له لقضاء حاجات الضعفاء.. فقد جاء في السيرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا جلس في المسجد جلس إليه الفقراء والمستضعفون من أصحابه: خباب، وعمار، وصهيب الرومي، وبلال الحبشي، وأمثالهم ممن لهم جاه ومنزلة عالية عند الله، وإن لم يكن لهم جاه وقدر عند قريش، حتى قال بعض المشركين لبعض: هؤلاء أصحاب محمد كما ترون. والواضح أن الذي منع المشركين من الاستماع والجلوس إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بحضور هؤلاء الفقراء المستضعفين هو الأنفة والكِبر، حتى إنهم طلبوا من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يطردهم من مجلسه حتى يجلسوا معه، ويستمعوا منه، فأنزل الله -عز وجل- آيات قرآنية، تُبين شأن هؤلاء الصحابة، وقيمتهم ومنزلتهم العالية التي يجهلها أو يتجاهلها هؤلاء الكفار، وتمنع الرسول -صلى الله عليه وسلم- من طردهم، قال الله تعالى: {وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍۢ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَىْءٍۢ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ}. وينبغي للقائد في العمل الخيري أن يكون لديه الصبر في قضاء حوائج المساكين، ولا يتكبر ولا يتجبر، بل يعيش بينهم، ويتلمس حاجاتهم، ويوصل لهم الأحاسيس والحب والمشاعر الإنسانية، وأن يعطيهم من نفسه ووقته كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أصحابه.