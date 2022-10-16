"تمريض" جامعة الملك خالد تُنظِّم برنامجًا لتوعية المجتمع بسرطان الثدي

نظَّمت مؤخرًا جامعة الملك خالد، ممثلة بكلية التمريض بأبها، برنامجًا للتوعية والتثقيف بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي تحت شعار "رايتك وردية"، وذلك في مجمع الراشد مول التجاري بأبها، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.
وشهد انطلاق البرنامج وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، الأستاذ الدكتور سعد بن دعجم، واطلع على الأجنحة المشاركة، التي شملت أجنحة لقياس السكر والضغط، والتوعية بأمراض القلب والروماتيزم، وأخرى للتثقيف والتوعية بسرطان الثدي، إضافة إلى أجنحة للفحص المبكر عن سرطان الثدي.
فيما أوضحت عميدة كلية التمريض بأبها، الدكتورة عايدة القرني، أن البرنامج أُقيم بمشاركة عدد من الجهات، بمشاركة طالبات الكلية؛ بهدف خدمة المجتمع من خلال تثقيفه وتوعيته بمرض سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر للرجال والنساء، لافتة إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من الحملة أكثر من 150 مستفيدًا ومستفيدة، من بينهم 30 حالة فحص، تم خلالها تحويل 12 حالة اشتباه لمستشفى أبها العام.
كما أكدت الدكتورة القرني أهمية الفحص المبكر ودوره في علاج سرطان الثدي بنسبة 95%، مشيرة إلى حرص الكلية على الخروج للمجتمع بهذا البرنامج الذي يركز على توفير عيادات فحص مبكر لتحقيق دور الجامعة تجاه مجتمعها، إضافة إلى الحملة التوعوية المصاحبة عبر عرض مواد مرئية في مقر الحملة، وكذلك توزيع عدد من المطبوعات التوعوية للمساهمة في حث المجتمع على الفحص المبكر للحد من انتشار هذا المرض.