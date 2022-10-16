"تمريض" جامعة الملك خالد تُنظِّم برنامجًا لتوعية المجتمع بسرطان الثدي

فيما أوضحت عميدة كلية التمريض بأبها، الدكتورة عايدة القرني، أن البرنامج أُقيم بمشاركة عدد من الجهات، بمشاركة طالبات الكلية؛ بهدف خدمة المجتمع من خلال تثقيفه وتوعيته بمرض سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر للرجال والنساء، لافتة إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من الحملة أكثر من 150 مستفيدًا ومستفيدة، من بينهم 30 حالة فحص، تم خلالها تحويل 12 حالة اشتباه لمستشفى أبها العام.