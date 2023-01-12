"فهد بن منصور": المملكة حريصة على دعم إسلام آباد في السراء والضراء

أعلن الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبد العزيز رئيس اتحاد رواد الأعمال من الشباب السعودي لمجموعة العشرين، الشريك المؤسس لـ ILSA Interactive، عن إنشاء بيت التقنية السعودي الباكستاني، والذي سيكون مقره الرئيس في الرياض، وأول فرع له في لاهور، مع وجود خطط متكاملة لإنشاء بيوت التقنية في كل منطقة من الشرق إلى الغرب، مشددًا على أن رؤية 2030 أعطت زخمًا كبيرًا للتحالفات الاستثمارية مع الباكستان والعالم.