أمير الفوج الثاني: اليوم الوطني يجسّد الفخر بوطننا وقيادتنا

وأكد أبا العلا أن هذه المناسبة الغالية تجسّد الفخر والولاء في نفوس أبناء الوطن، وتؤكد وحدة الصف خلف القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أنها محطة نستذكر فيها القيم التي أرساها المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – والتي سار على نهجها أبناؤه من بعده، سائلًا الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والازدهار.