في شقراء.. إصدار يوثّق حياة الشاعر "مبيلش" ويعيد سرد إرثه الأدبي في القرن الرابع عشر

ويركّز المهنا على البصمة الشعرية لـ"مبيلش"، خصوصًا في الحربيات وشعر العرضة، التي ذاعت في نجد وانتقلت خارجها، حتى أصبحت جزءًا من الموروث المتداول في المجالس والميادين. كما يستعرض أبرز نصوصه مع تحليل لسياقاتها ودلالاتها.