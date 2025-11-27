في شقراء.. إصدار يوثّق حياة الشاعر "مبيلش" ويعيد سرد إرثه الأدبي في القرن الرابع عشر

صدر مؤخرًا كتاب جديد للباحث يوسف بن عبدالعزيز المهنا بعنوان "عبدالله بن محمد الصبي (مبيلش)"، في عمل يوثّق مسيرة أحد أبرز شعراء شقراء خلال القرن الرابع عشر الهجري، ممن تميزوا بصدق التعبير وقوة الأسلوب وعمق المعرفة.
ويقدّم الكتاب سردًا وثائقيًا لنشأة الشاعر في بيئة علم وأدب، ومسيرته في طلب العلم، إضافة إلى مكتبته التي ضمّت نوادر الكتب، مع إضاءات على أعيان أسرته ومكانتهم الاجتماعية ودورهم في محيطهم المحلي.
ويركّز المهنا على البصمة الشعرية لـ"مبيلش"، خصوصًا في الحربيات وشعر العرضة، التي ذاعت في نجد وانتقلت خارجها، حتى أصبحت جزءًا من الموروث المتداول في المجالس والميادين. كما يستعرض أبرز نصوصه مع تحليل لسياقاتها ودلالاتها.
ومن أشهر حربيات الشاعر، بعد ضبط الشطرين وترتيبهما:
الله الوالي ولا خيّب الله من دعاه
يرفع الراية الفعّال في الناس الجميل
نجد مطلبها على غير أبو تركي صعيب
يا محاول خلّها دونها قطع الرقاب
أتغيشم وأنا لي ملحظٍ ثاني
وأذخر القيل عندي لين جا حلّه
ويضمّ الكتاب مجموعة أخرى من قصائده كاملة، مقرونة بالظروف التاريخية والاجتماعية التي صاحبتها، ما يجعل الإصدار إضافة نوعية للمكتبة الأدبية ولحقل التراجم والتاريخ المحلي في منطقة الوشم.