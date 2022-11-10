رجل الأعمال محمد بن سمار ينوه بالإنجازات الاقتصادية المتتالية التي تشهدها المملكة لتحقيق رؤية 2030

نوه رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار، رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار بالإنجازات الاقتصادية المتتالية التي تشهدها المملكة في سيرها بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال بن سمار: "ما تشهده المملكة من إنجازات اقتصادية ونمو ملحوظ يوضح العمل الدؤوب الذي مضت عليه المملكة في الفترة الماضية بخطى ثابتة بوتيرة سريعة وتخطيط مستمر مدروس، للوصول للهدف المأمول في تحقيق مستهدفات وخطط واستراتيجيات رؤية المملكة 2030".
وأضاف يقول: ما شهدناه مؤخراً من إعلانات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمشاريع الاستراتيجية النوعية التي أطلقها، تؤكد مدى حرص القيادة حفظها الله على الوصول للهدف المأمول لتكون المملكة العربية السعودية كأحد أهم 5 دول اقتصادية في العالم".
وختم: "هذه المشاريع الاستراتيجية هي بوصلة النجاح وخارطة الطريق، لتعود بالنفع على الاقتصاد السعودي وكفاءته وستكون أحد أهم الروافد الاقتصادية العائدة بالخير للخزينة والميزانية العامة للمملكة، وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، سائلاً الله أن تدوم المملكة بعز وخير وأمن وأمان وأن يحفظها من كل شر".