رجل الأعمال محمد بن سمار ينوه بالإنجازات الاقتصادية المتتالية التي تشهدها المملكة لتحقيق رؤية 2030

وختم: "هذه المشاريع الاستراتيجية هي بوصلة النجاح وخارطة الطريق، لتعود بالنفع على الاقتصاد السعودي وكفاءته وستكون أحد أهم الروافد الاقتصادية العائدة بالخير للخزينة والميزانية العامة للمملكة، وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، سائلاً الله أن تدوم المملكة بعز وخير وأمن وأمان وأن يحفظها من كل شر".