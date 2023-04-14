"بلدية بيشة" تنتهي من تهيئة 34 حديقة لاستقبال الزوار خلال أيام عيد الفطر

أنهت بلدية بيشة أعمال تهيئة الحدائق ووضعها في جاهزية تامة لاستقبال المرتادين والزوار خلال أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام؛ وذلك حرصًا على ظهورها بأجمل حلة وتكاملية الخدمات بها.
وتفصيلاً، أوضح رئيس البلدية علي آل جلبان أن البلدية قامت بإعداد خطة متكاملة في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات خلال أيام العيد، موضحًا أنها أنهت أعمال تهيئة ومتابعة حدائق المحافظة وتوفر الخدمات بها من دورات المياه والإنارة والجلسات وعمليات التقليم والتشكيل للأشجار وقص المسطحات فضلاً عن إصلاح وتركيب ودهان عددٍ من ألعاب الأطفال وتوفير مساحات ومواقع خضراء.
وأضاف "آل جلبان" أن عدد الحدائق بمحافظة بيشة يبلغ 34 حديقةً عامةً بمساحات تصل إلى 11000 متر مربع وتضم في مجملها 90 لعبةً من ألعاب الأطفال المختلفة إلى جانب عددٍ من ملاعب كرة القدم، مؤكدًا أنها جميعًا مجهزة ومهيأة لاستقبال زوارها ومرتاديها، لافتًا في ختام حديثه إلى أن العمل مستمر في تنظيف الساحات والطرق ومصليات العيد وتركيب اللوحات المُعبرة الخاصة بعيد الفطر المبارك.