"بلدية بيشة" تنتهي من تهيئة 34 حديقة لاستقبال الزوار خلال أيام عيد الفطر

وأضاف "آل جلبان" أن عدد الحدائق بمحافظة بيشة يبلغ 34 حديقةً عامةً بمساحات تصل إلى 11000 متر مربع وتضم في مجملها 90 لعبةً من ألعاب الأطفال المختلفة إلى جانب عددٍ من ملاعب كرة القدم، مؤكدًا أنها جميعًا مجهزة ومهيأة لاستقبال زوارها ومرتاديها، لافتًا في ختام حديثه إلى أن العمل مستمر في تنظيف الساحات والطرق ومصليات العيد وتركيب اللوحات المُعبرة الخاصة بعيد الفطر المبارك.