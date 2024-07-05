"إسلامية الباحة" تكمل استعداداتها لتنفيذ برنامج "أحكام الأذان والإقامة"

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، استعداداته لتنفيذ برنامج أحكام الأذان والإقامة الذي أطلقته الوزارة في وقت سابق ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، والذي ينطلق الاثنين القادم ويستهدف قرابة 2200 مؤذن بمدينة الباحة وجميع محافظاتها.
وفي التفاصيل، أوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة الشيخ نواف بن عائض الغامدي أن البرنامج سيقام في جميع المحافظات للتسهيل على المنسوبين.
ورفع منسوبو قطاعات الوزارة بالمنطقة شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، منوهين ببذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات الوزارة.