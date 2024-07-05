"إسلامية الباحة" تكمل استعداداتها لتنفيذ برنامج "أحكام الأذان والإقامة"

وفي التفاصيل، أوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة الشيخ نواف بن عائض الغامدي أن البرنامج سيقام في جميع المحافظات للتسهيل على المنسوبين.