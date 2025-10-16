"بيئة مكة" تبحث مع الجهات المعنية تحديد موقع إنشاء المرفأ البحري لاستيراد الحيوانات الحية

عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بمدير إدارة الأراضي والمساحة المهندس فادي بن حسين الحارثي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، شملت: وزارة الدفاع، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والهيئة العامة للموانئ، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية بهدف تحديد الموقع الأنسب لإنشاء مرفأ بحري مخصص لاستيراد الحيوانات الحية، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي الوطني، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد الحيوانية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتماشية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وناقش الاجتماع عددًا من المحاور الفنية والتنظيمية المتعلقة بالمشروع، أبرزها الجوانب البيئية، والاشتراطات اللوجستية، وآليات التشغيل المستقبلية للمرفأ، إضافة إلى دراسة الموقع من النواحي الجغرافية والخدمية لضمان تحقيق أعلى معايير الكفاءة والسلامة.
من جانبه، أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس أن الاجتماع يأتي امتدادًا لجهود الوزارة في تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة الاستيراد الحيواني بالمملكة لما له من أثر مباشر في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار أسعار المواشي في السوق المحلية.
وبيّن "آل دغيس" أن الموقع المقترح لإنشاء المرفأ يقع جنوب محافظة جدة على مساحة تتجاوز 25 مليون متر مربع، مشيرًا إلى أن اختيار الموقع جاء بناءً على دراسات متكاملة تراعي الجوانب البيئية والاقتصادية واللوجستية. وأضاف أن المرفأ سيسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين، وتعزيز الحركة الاقتصادية في المنطقة الساحلية الجنوبية من جدة، إلى جانب تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتخفيف الضغط عن الموانئ القائمة.
واختتم "آل دغيس" حديثه بالإشادة بروح التعاون والتكامل بين الجهات المشاركة، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات قطاع البيئة والمياه والزراعة في بناء منظومة غذائية مستدامة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة.