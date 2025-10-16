"بيئة مكة" تبحث مع الجهات المعنية تحديد موقع إنشاء المرفأ البحري لاستيراد الحيوانات الحية

عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بمدير إدارة الأراضي والمساحة المهندس فادي بن حسين الحارثي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، شملت: وزارة الدفاع، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والهيئة العامة للموانئ، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.