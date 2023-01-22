أكثر من نصف مليون مستفيد من برامج "كفى" بمكة المكرمة خلال عام 2022

يشار إلى أن جمعية كفى بمنطقة مكة تقدم عدداً من البرامج التوعوية على مدى العام لتحصين كافة فئات المجتمع من السموم وفي مقدمتها : جيل ، آمن ، نقي وخاشع وذلك عبر مسيرتها التي تقارب العقدين.