أكثر من نصف مليون مستفيد من برامج "كفى" بمكة المكرمة خلال عام 2022

اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة العام 2022 بتوعية أكثر من نصف مليون مستفيد ومستفيدة في منطقة مكة عبر عدد من البرامج التوعوية والعلاجية التي قدمتها على مدى العام في مكة المكرمة وجدة والطائف والليث والقنفذة وبحرة.
وصرح مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة إبراهيم بن أحمد الحمدان أن برامج الجمعية التوعوية والتأهيلية والتي استفاد منها ٥٣٧٥١٧ شملت العديد من الجهات الحكومية والخاصة بالإضافة للمساجد والأحياء والملاعب وذلك عبر المعارض التعريفية والملتقيات التوعوية والعيادات المتنقلة والمراكز التأهيلية بالتعاون مع متطوعين ومتطوعات وكانت ثمارها المئات من المقلعين عن السموم.
وأوضح "الحمدان" أن مركز خدمة العملاء تلقى خلال العام 3343 اتصالاً منها 1108 قدم لهم الأطباء المختصون الاستشارات الطبية اللازمة للعلاج من الإدمان ، وكان غالب هذه الاتصالات من فئة الشباب من كلا الجنسين.
يشار إلى أن جمعية كفى بمنطقة مكة تقدم عدداً من البرامج التوعوية على مدى العام لتحصين كافة فئات المجتمع من السموم وفي مقدمتها : جيل ، آمن ، نقي وخاشع وذلك عبر مسيرتها التي تقارب العقدين.