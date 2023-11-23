"الندوة العالمية" تُشيد بعناية المملكة بحقوق الأسرة والطفولة

وقالت "الندوة العالمية": إن المملكة أولت الطفل اهتمامًا خاصًّا من خلال حقّه في الحياة والعناية به تربية وتعليمًا، وتوفير بيئة آمنة وسليمة تمكّنه من تنمية مواهبه وقدراته واكتساب القيم الإيجابية، وحمايته والعناية به نفسيًّا وعقليًّا وبدنيًّا. كما أقرّت بحقّه في الحرية والصحة والغذاء.