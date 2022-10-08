"تعليم الليث" يدشّن مبادرة "نهتم بكم" لمعالجة مشكلات ضعف النظر لدى الطلاب والطالبات

دشّن مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي مبادرة (نهتم بكم)، والتي ينفذها قسم الشؤون الصحية المدرسية، بالشراكة مع المستشفى العام، بحضور مدير مستشفى الليث طارق بن أحمد العيافي، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي.
وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية لدى الطلاب، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب من ذوي المشكلات الصحية، مع تعزيز إسهام المجتمعات لتقديم الخدمات الصحية التطوعية للفئات المستهدفة.
بدوره أعرب مدير تعليم الليث عن بالغ شكره وتقديره لكافة القائمين على هذه المبادرة، مثمنًا الجهود المبذولة من الموجهين الصحيين والموجهات الصحيات في المدارس، مؤكدًا بأن دور المعلم الآن ليس فقط في إلقاء الدروس بل عليه أن يتلمس الحاجات الصحية والنفسية والتربوية والتعليمية للطلاب، مشيرًا إلى أن ضعف النظر يمثّل عائقًا في عملية التعلم حتى وإن توفرت القدرة الكاملة له.
وأكد "الحازمي" أن العمل في الإدارة يقوم على أن لا تكون هناك مؤثرات تؤثر سلبًا على مسيرة الطالب؛ لذا يأتي هذا المشروع ضمن المشاريع المهمة للإدارة لارتباطه بصحة الطالب والتي تمثل صحة للجميع.
وأوضح رئيس قسم الشؤون الصحية المدرسية علي بن عبدالله الزهراني، أن هذه المبادرة ستسهم في رفع الحس التربوي والمجتمعي والمسؤولية تجاه الطلاب والطالبات ممن يعانون من مشاكل صحية في النظر، وتقديم خدمات الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي لهذه الفئات من خلال الفرص التطوعية للمؤسسات المجتمعية للعمل في نطاق المبادرة.