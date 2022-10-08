"تعليم الليث" يدشّن مبادرة "نهتم بكم" لمعالجة مشكلات ضعف النظر لدى الطلاب والطالبات

بدوره أعرب مدير تعليم الليث عن بالغ شكره وتقديره لكافة القائمين على هذه المبادرة، مثمنًا الجهود المبذولة من الموجهين الصحيين والموجهات الصحيات في المدارس، مؤكدًا بأن دور المعلم الآن ليس فقط في إلقاء الدروس بل عليه أن يتلمس الحاجات الصحية والنفسية والتربوية والتعليمية للطلاب، مشيرًا إلى أن ضعف النظر يمثّل عائقًا في عملية التعلم حتى وإن توفرت القدرة الكاملة له.