ضمن ملتقى التميز المؤسسي.. نادي محايل الرياضي يوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة الملك خالد

وقّع رئيس نادي محايل الرياضي الدكتور إبراهيم بن عمر المحائلي اتفاقية تعاون مع جامعة الملك خالد ممثلة في الكلية التطبيقية بمحايل عسير، وذلك في إطار دعم التكامل بين مؤسسات التعليم والرياضة وتعزيز الشراكة المجتمعية، ضمن فعاليات ملتقى التميز المؤسسي في التعليم الجامعي الذي نظمته الجامعة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في المجالات البحثية والعلمية والدراسية بين الجانبين، إلى جانب إطلاق دبلوم الرياضة والتغذية المعتمد من وزارة التعليم، بما يسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير القدرات الشبابية في مجالات الرياضة والصحة والتغذية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأوضح الدكتور المحائلي أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو توثيق التعاون بين القطاعين الرياضي والتعليمي، مؤكدًا حرص نادي محايل على الاستفادة من الخبرات الأكاديمية بالكلية التطبيقية لتقديم برامج نوعية تُسهم في صناعة مستقبل رياضي واعٍ ومؤهل.
وشهدت مراسم التوقيع حضور ورعاية رئيس جامعة الملك خالد، إلى جانب حضور مميز من القيادات الجامعية في المملكة وجمع من المهتمين بالشأنين الرياضي والتعليمي، وسط تفاعل إيجابي يجسد روح التعاون والتكامل بين مؤسسات المجتمع لخدمة التنمية المستدامة في محافظة محايل عسير والمنطقة بوجه عام.