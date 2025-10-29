ضمن ملتقى التميز المؤسسي.. نادي محايل الرياضي يوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة الملك خالد

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في المجالات البحثية والعلمية والدراسية بين الجانبين، إلى جانب إطلاق دبلوم الرياضة والتغذية المعتمد من وزارة التعليم، بما يسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير القدرات الشبابية في مجالات الرياضة والصحة والتغذية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.