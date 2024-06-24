عبر ورشتها المتنقلة.. "عناية الأفلاج" تنهي تأهيل 19 جامعًا ومسجدًا

كما أنهت الورشة المتنقلة أعمال المساجد المجدولة في خطتها الأولى من إجراء صيانة وتجديد أعمال الكهرباء والسباكة على أن تستكمل المرحلة الثانية في أعمال التكييف، بالإضافة إلى أعمال النظافة.