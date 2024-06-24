عبر ورشتها المتنقلة.. "عناية الأفلاج" تنهي تأهيل 19 جامعًا ومسجدًا

أنهت جمعية العناية بالمساجد في محافظة الأفلاج، عبر ورشتها المتنقلة، تأهيل وصيانة 19 جامعًا ومسجدًا بالمحافظة.
وتأتي أعمال الصيانة للورشة المتنقلة التابعة للجمعية لتلبية احتياجات بيوت الله، من صيانة للكهرباء والسباكة والصوتيات وغيرها من الخدمات بهدف تهيئة المساجد لإقامة الصلوات.
يذكر أن جمعية العناية بالمساجد في محافظة الأفلاج، بدأت العديد من أعمالها في ترميم بعض مساجد المحافظة.
كما أنهت الورشة المتنقلة أعمال المساجد المجدولة في خطتها الأولى من إجراء صيانة وتجديد أعمال الكهرباء والسباكة على أن تستكمل المرحلة الثانية في أعمال التكييف، بالإضافة إلى أعمال النظافة.