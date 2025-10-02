اجتماع دوري لمؤسسة الأمير محمد بن فهد يناقش المبادرات المستقبلية

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الاستراتيجية، شملت استعراض البرامج الإنسانية الحالية التي تنفذها المؤسسة لخدمة مختلف فئات المجتمع، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتعزيز دور المؤسسة في التنمية الإنسانية عبر برامج نوعية ومستدامة.