اجتماع دوري لمؤسسة الأمير محمد بن فهد يناقش المبادرات المستقبلية

شهدت الساعات الماضية عقد الاجتماع الدوري لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، وذلك ظهر اليوم برئاسة الأمين العام للمؤسسة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، وبحضور مديري المبادرات.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الاستراتيجية، شملت استعراض البرامج الإنسانية الحالية التي تنفذها المؤسسة لخدمة مختلف فئات المجتمع، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتعزيز دور المؤسسة في التنمية الإنسانية عبر برامج نوعية ومستدامة.
وأكد الدكتور الأنصاري أهمية العمل المؤسسي والتكامل بين الإدارات لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، مشددًا على استمرار المؤسسة في تبني مبادرات مبتكرة تتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 في مجالي التنمية الإنسانية والاجتماعية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المؤسسة على التقييم الدوري للأداء، ومتابعة سير المبادرات، وتطوير آليات العمل بما يعزز من أثرها الإيجابي على المجتمع.