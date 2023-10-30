في نسختها الثانية.. مؤسسة الملك خالد تعلن 4 فائزين بمنحة "الفرص الخضراء"

وشملت المنحة مختلف مناطق السعودية، وشهدت مراحل عدة، بدءًا من فتح باب التقديم في شهر يونيو 2023م، يليها مرحلة التقييم بناء على معايير محددة، ترشحت بها 37 منظمة غير ربحية لحضور ورش العمل التعريفية بالمنحة، وتحديد المشاريع لزيارتهم ميدانيًّا للتعرف على أنشطتهم وبرامجهم وأهدافهم على أرض الواقع، والبحث عن الجوانب الفنية؛ لضمان تحقق الأهداف، والعمل على تطوير مشاريعهم.