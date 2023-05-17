"الموارد البشرية" بالرياض يقيم فعاليّات توعوية تزامنًا مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم

نظم فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقه الرياض فعاليّات توعوية تزامنًا مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم بالتعاون مع مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية والمركز الصحي بحي المروج.
واشتملت الفعاليّات على التعريف بارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية منه، وأهم الأسباب المؤدية للإصابة به، من خلال نقاش مفتوح مع الفرق الطبية وتوزيع الكتيبات التوعوية، وتم تسليط الضوء على حجم انتشار ارتفاع ضغط الدم في المجتمع وكيفية التعايش معه.
يُشار إلى أن هذه المبادرة التي ينظمها الفرع تأتي بالتعاون مع المستشفيات الأهلية والمراكز الصحية ضمن البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية لمنسوبيه وعملائه.