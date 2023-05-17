"الموارد البشرية" بالرياض يقيم فعاليّات توعوية تزامنًا مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم

واشتملت الفعاليّات على التعريف بارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية منه، وأهم الأسباب المؤدية للإصابة به، من خلال نقاش مفتوح مع الفرق الطبية وتوزيع الكتيبات التوعوية، وتم تسليط الضوء على حجم انتشار ارتفاع ضغط الدم في المجتمع وكيفية التعايش معه.