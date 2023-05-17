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"الموارد البشرية" بالرياض يقيم فعاليّات توعوية تزامنًا مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم

اشتملت على التعريف به وطرق الوقاية منه، والأسباب المؤدية للإصابة به
"الموارد البشرية" بالرياض يقيم فعاليّات توعوية تزامنًا مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم
سبق
سبق

نظم فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقه الرياض فعاليّات توعوية تزامنًا مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم بالتعاون مع مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية والمركز الصحي بحي المروج.

واشتملت الفعاليّات على التعريف بارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية منه، وأهم الأسباب المؤدية للإصابة به، من خلال نقاش مفتوح مع الفرق الطبية وتوزيع الكتيبات التوعوية، وتم تسليط الضوء على حجم انتشار ارتفاع ضغط الدم في المجتمع وكيفية التعايش معه.

يُشار إلى أن هذه المبادرة التي ينظمها الفرع تأتي بالتعاون مع المستشفيات الأهلية والمراكز الصحية ضمن البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية لمنسوبيه وعملائه.

ارتفاع ضغط الدم
وزارة الموارد البشرية
مستشفى المملكة
اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم

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