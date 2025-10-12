مستشفى صامطة العام يحصل على اعتماد "صديق كبار السن"

حقق مستشفى صامطة العام إنجازًا مميزًا بحصوله على شهادة الاعتماد الكامل لمعايير المنشآت الصديقة لكبار السن، خلال ملتقى صحة كبار السن والأنظمة الداعمة الذي عُقد في الرياض برعاية معالي وزير الصحة.
ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على جهود تجمع جازان الصحي في تقديم رعاية صحية متميزة لكبار السن وفق أعلى معايير الجودة، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وتوفير خدمات صحية متكاملة.
وخلال حفل التكريم، سلّم الدكتور محمد العبد العالي، مساعد وزير الصحة، شهادة الاعتماد لمدير المستشفى الأستاذ جبريل بن عبده مهاجر، ومشرف الجودة بقسم الأشعة الأستاذ محمد عطيف كليبي.
وجاء هذا الإنجاز بعد نجاح المستشفى في اجتياز معايير التصنيف الصارمة خلال زيارة التقييم التي أُجريت بتاريخ 21 سبتمبر 2025، ليحصل على التصنيف الكامل للفترة من 7 أكتوبر 2025 حتى 7 أكتوبر 2027.
وأعرب مدير المستشفى عن فخره بهذا الإنجاز، مشيدًا بتفاني الفريقين الطبي والإداري، ومؤكدًا التزام المستشفى بتقديم خدمات صحية متطورة تركز على راحة كبار السن، بما يعزز مكانته كصرح طبي رائد في خدمة المجتمع.