عسير.. أكثر من 25 فعالية متنوعة تنفذها بلديات النماص في صيف هذا العام

بدأت بلدية النماص بتنفيذ فعالياتها لموسم الصيف في عسير 2024، وذلك من خلال عملها على العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تهدف من خلالها إلى تحفيز وتنشيط السياحة في المحافظة.
وتأتي هذه الفعاليات بهدف تعزيز السياحة في المحافظة والمنطقة ككل، وكذلك لإبراز الصورة المشرقة للمملكة في السياحية العالمية، ودور منطقة عسير في تنمية السياحة الداخلية
وأوضح رئيس بلدية النماص المهندس خالد الوادعي أن مجمل الفعاليات التي سيتم تنفيذها 25 فعالية تتشارك فيها جميع الجهات الحكومية مع البلدية، وأشار الوادعي إلى أن هناك تنوعاً في العديد من الفعاليات التي تشمل الجوانب الترفيهية والثقافية والأدبية.
وأضاف المهندس الوادعي أنه سيكون هناك أمسيات شعرية وفلكلور شعبي وزيارات للقرى التراثية، إضافة إلى الفعاليات الاجتماعية التي تشمل فعاليات الطهي وعرض المنتجات الأسرية وسوق المزارعين ومعرض الحرفيين.
علاوةً على ذلك فقد شملت الفعاليات جوانب رياضية مثل فعالية سباق الدراجات الهوائية ورماية السهام وسباق الجري، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الفنية التي تتضمن ملتقى للفنون البصرية وآخرى للنحت.