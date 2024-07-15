عسير.. أكثر من 25 فعالية متنوعة تنفذها بلديات النماص في صيف هذا العام

وأوضح رئيس بلدية النماص المهندس خالد الوادعي أن مجمل الفعاليات التي سيتم تنفيذها 25 فعالية تتشارك فيها جميع الجهات الحكومية مع البلدية، وأشار الوادعي إلى أن هناك تنوعاً في العديد من الفعاليات التي تشمل الجوانب الترفيهية والثقافية والأدبية.