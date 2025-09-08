"بيئة الكامل" تُطلق حملة تنظيف تاريخية لعيون المياه بالمحافظة

وأوضح المكتب أن الحملة تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتهدف إلى صيانة العيون التي تُعد من أهم المصادر المائية ذات البُعد التاريخي والديني، إذ كانت تُستخدم قديمًا في خدمة الحجاج وتوفير المياه، وأسهمت في تلبية احتياجات السكان في مكة المكرمة وجدة والمناطق المجاورة.