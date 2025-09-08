"بيئة الكامل" تُطلق حملة تنظيف تاريخية لعيون المياه بالمحافظة

في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الموارد الطبيعية، أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل، اليوم الاثنين، مبادرة لتنظيف مياه العيون من المخلفات والعوالق، إلى جانب إزالة الرواسب من مجاري المياه.
وشهدت المبادرة انطلاقتها من عين مهايع، بإشراف ومشاركة مدير المكتب الدكتور محمود بن سعيد الغامدي، على أن تُستكمل الأعمال خلال الأيام القادمة لتشمل بقية عيون المحافظة.
وأوضح المكتب أن الحملة تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتهدف إلى صيانة العيون التي تُعد من أهم المصادر المائية ذات البُعد التاريخي والديني، إذ كانت تُستخدم قديمًا في خدمة الحجاج وتوفير المياه، وأسهمت في تلبية احتياجات السكان في مكة المكرمة وجدة والمناطق المجاورة.