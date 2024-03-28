تستمر 5 أيام.. "آل حامد" يدشن مبادرة بوليفارد بيشة الصحي

دشَّن محافظ بيشة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد، أمس، مبادرة تجمع عسير الصحي - نطاق بيشة "بوليفارد بيشة الصحي" ضمن مبادرة أجاويد2 التي أطلقتها هيئة تطوير منطقة عسير في مسار (العطاء).