تستمر 5 أيام.. "آل حامد" يدشن مبادرة بوليفارد بيشة الصحي

دشَّن محافظ بيشة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد، أمس، مبادرة تجمع عسير الصحي - نطاق بيشة "بوليفارد بيشة الصحي" ضمن مبادرة أجاويد2 التي أطلقتها هيئة تطوير منطقة عسير في مسار (العطاء).
جاء ذلك بحضور نائب الرئيس التنفيذي لتجمع عسير الصحي بنطاق بيشة الدكتور علي بن سعيد آل مستور ومدير صحة بيشة نايف المطرفي، ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية والخاصة.
واستمع الحضور خلال الجولة إلى شرح مفصل عمّا يقدمه التجمع الصحي عن نموذج الرعاية الصحية الحديثة والخدمات المساعدة؛ المختبر، والصيدلية، وعربة التبرع بالدم، والأركان التثقيفية والتوعوية.
إلى ذلك يستقبل البوليفارد الصحي زواره اليوم في المعارض المصاحبة للمبادرة التي تمدد خمسة أيام.