الجمعية العمومية للاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين تعقد اجتماعها الثاني

عقد الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين ، أمس الأربعاء ، بمقره الدائم بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة، اجتماع الجمعية العمومية الثاني للاتحاد، برئاسة رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين رئيس الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين الدكتور حسام العنقري، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية رؤساء مجالس إدارات جمعيات المراجعين الداخليين في كل من (الكويت، والإمارات، وقطر، وعمان، ومصر، والأردن، والمغرب، ولبنان، والسودان).
وافتتح العنقري الاجتماع بالشكر والامتنان للقيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية على دعمها لمهنة المراجعة الداخلية، والتي من شأنها دفع المهنة إلى آفاق رحبة وبيئة خلاقة للابتكار والتطوير، مشيراً إلى أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على تأسيس الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين تأتي انسجاماً مع الدور الريادي والقيادي للمملكة في مجال الرقابة وتماشياً مع التوجهات المستقبلية للمملكة.
من جانبه استعرض الأمين العام للاتحاد عبد الله الشبيلي أجندة جدول أعمال الجمعية العمومية، والتي تضمنت الموافقة على التعديلات اللازمة على النظام الأساسي، وتكليف الأمانة العامة بوضع اللوائح والسياسات والحوكمة للاتحاد، إضافة إلى مناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع.
وجرى على هامش الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الدولي للمراجعين الداخليين والاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين، بحضور رئيس الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين العنقري، ورئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين بنيتوا يبارا، وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.
وقع المذكرة من جانب الاتحاد أمينه العام الشبيلي، ومن جانب المعهد الدولي المدير والرئيس التنفيذي للمعهد انتوني بوجليس، وتهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون ومواءمة الطرح المهني بين الاتحاد والمعهد فيما يتعلق بالمواد المهنية وترجمة المواد العلمية للغة العربية، وغيرها من أوجه التعاون بين الطرفين.
يشار إلى أن الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين يهدف إلى توطيد أواصر الصلة بين الدول الأعضاء المنتسبين له، وتعزيز أوجه التعاون بينها في إطار المهنة، إلى جانب توحيد الجهود لإثراء المحتوى العربي، بالإضافة إلى تطوير ممارسات مهنة المراجعة الداخلية من خلال رفع مستوى الوعي بمعاييرها وتقنيات وأساليب تطبيقها.