الجمعية العمومية للاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين تعقد اجتماعها الثاني

عقد الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين ، أمس الأربعاء ، بمقره الدائم بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة، اجتماع الجمعية العمومية الثاني للاتحاد، برئاسة رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين رئيس الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين الدكتور حسام العنقري، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية رؤساء مجالس إدارات جمعيات المراجعين الداخليين في كل من (الكويت، والإمارات، وقطر، وعمان، ومصر، والأردن، والمغرب، ولبنان، والسودان).