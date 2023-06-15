أمير القصيم يُكرّم أمين المنطقة تقديرًا لعمل الأمانة المميز

كرّم أميرُ القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمينَ المنطقة المهندس محمد بن مبارك المجلي، اليوم الخميس؛ تقديرًا لعمل الأمانة المميز.