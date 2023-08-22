قرية العفا بـ"ساحل حلي" جنوب القنفذة تعيش ساعات تحت ظلام دامس

استاء أهالي قرية ( العفا ) في ساحل حلي بمركز حلي جنوب القنفذة من انقطاع التيار التيار الكهربائي لعدة ساعات استمر منذ الساعة 3 مساءً حتى التاسعة والربع مساءً بعد هطول أمطار خفيفة على المنطقة.

وقال المواطن أحمد العمري: رسالتي إلى المسؤول في شركة كهرباء الجنوب أن بعض قرى ساحل حلي ( العفا ) التابعة لمركز حلي الصفة تعيش ظلاماً دامساً بسبب انقطاع التيار الكهربائي عنها اليوم الثلاثاء، من قبل صلاة العصر واستمر ساعات.