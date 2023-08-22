قرية العفا بـ"ساحل حلي" جنوب القنفذة تعيش ساعات تحت ظلام دامس
استاء أهالي قرية ( العفا ) في ساحل حلي بمركز حلي جنوب القنفذة من انقطاع التيار التيار الكهربائي لعدة ساعات استمر منذ الساعة 3 مساءً حتى التاسعة والربع مساءً بعد هطول أمطار خفيفة على المنطقة.
وقال المواطن أحمد العمري: رسالتي إلى المسؤول في شركة كهرباء الجنوب أن بعض قرى ساحل حلي ( العفا ) التابعة لمركز حلي الصفة تعيش ظلاماً دامساً بسبب انقطاع التيار الكهربائي عنها اليوم الثلاثاء، من قبل صلاة العصر واستمر ساعات.
أضاف: نأمل دعم فرقة الطوارئ بفرقة أخرى أكثر نشاطاً لإصلاح الخلل فالمواطن متضرر فهناك المريض والمقعد و المولود و العاجز و طلاب المدارس يعانون كثيراً، وهذه المشكلة تتكرر بمجرد هبوب عاصفة أو أمطار حتى ولو خفيفة حبذا لو تعالج المشكلة بشكل جذري.
وقال يحيى العمري: للأسف إن القرى المجاورة لم تنقطع عنهم الكهرباء باستثناء قريتنا ( العفا ) في ساحل حلي وهي التي تضررت كثيراً وعانينا من ذلك رغم البلاغات المتكررة إلا أنها أخذت وقتاً طويلاً لكي يعود التيار، وأصبحت فرحتنا بالأمطار يشوبها الخوف من انقطاع التيار.