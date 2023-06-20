الرياض.. "جمعية سقيا" تطلق برامج "سقيا العشر"

ودعت الجمعية أيادي الخير للمشاركة في هذه الحملة الخيرية لنيل الأجر والمثوبة؛ حيث تعتبر سقيا الماء من أفضل الصدقات التي يتم تقديمها على غيرها من الصدقات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصدقة سقي الماء)، وتظهر أهمية صدقة الماء في أن الماء تظهر قيمته وحاجة الناس إليه في كل وقت وهو عنصر أساسي للبقاء على قيد الحياة؛ فمن بذله ومنحه للناس كان باذلًا لشيء فيه حياة الناس.