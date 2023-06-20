الرياض.. "جمعية سقيا" تطلق برامج "سقيا العشر"

أطلقت جمعية سقيا الماء بالرياض، حملة سقيا العشر، التي تهدف لسقيا الماء خلال أيام العشر الفاضلة؛ وفق الحديث "ما من أيامٍ العملُ الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر".
ودعت الجمعية أيادي الخير للمشاركة في هذه الحملة الخيرية لنيل الأجر والمثوبة؛ حيث تعتبر سقيا الماء من أفضل الصدقات التي يتم تقديمها على غيرها من الصدقات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصدقة سقي الماء)، وتظهر أهمية صدقة الماء في أن الماء تظهر قيمته وحاجة الناس إليه في كل وقت وهو عنصر أساسي للبقاء على قيد الحياة؛ فمن بذله ومنحه للناس كان باذلًا لشيء فيه حياة الناس.
وحرصًا من الجمعية على تسهيل المشاركة في برنامج سقيا ذي الحجة، سهّلت للراغبين التبرع عبر متجر الجمعية، ويمكن للجميع المساهمة ابتغاء الأجر والمثوبة من الله.