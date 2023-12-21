جمعية "أيتام الليث" تودع أكثر من "243" ألف ريال لكفالة الأيتام

أعلنت جمعيةُ رعاية الأيتام بالليث، اليوم الخميس، إيداعَ مبلغ "243" ألفًا و"900" ريال، ضمن برنامج كفالة الأيتام، عن شهر ديسمبر الجاري، في حسابات "841" يتيمًا ويتيمة، بدعم منصة "إحسان" الوطنية للعمل الخيري والداعمين والكفلاء.
وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالليث، علي بن ناجم العرياني، عن شكره للمحسنين والكفلاء والمتبرعين، وللقائمين على منصة "إحسان"؛ لدعمهم مشروع كفالة الأيتام بالجمعية.
وقال: إن الجمعية تسعى لأن تكون رائدة في العمل الخيري الاجتماعي، عبر التخفيف من أعباء المحتاجين وتأهيلهم للخروج من دائرة الاحتياج ببرامج نوعية وتقنيات حديثة وأساليب احترافية.
وأضاف "العرياني": أن الجمعية ترعى الأيتام ضمن الخدمات التي تقدّمها للمستفيدين، وتحرص على تقديم كل الخدمات لهم، ودعم مصاريفهم المعيشية والتعليمية والصحية، فضلًا عن متابعة أوضاعهم اجتماعيًّا، موضحًا أن الجمعية تحظى بدعم متواصل من المحسنين وأهل الخير، بفضل الله.
يذكر أن برنامج كفالة الأيتام يصرف إعانات مالية شهرية للأيتام دون 18 عامًا، والذين يعيشون لدى أمهاتهم أو الأوصياء عليهم.
وتهدف جمعية رعاية الأيتام إلى المساهمة في تحسين حياة الأيتام وأسرهم، وتمكينهم، وصناعة نماذج فاعلة ومؤثرة في المجتمع.
كما تقدّم العديد من مبادرات وبرامج كفالة اليتيم ماديًّا ومعنويًّا، وتنمية مهاراته الحياتية وقدراته الاجتماعية.
وتتمثّل رؤية رعاية الأيتام بالليث في تحقيق انسجام الأيتام مع أفراد المجتمع، وخدمة اليتيم بما يُحَقّق له الأمان النفسي والاجتماعي والمالي.