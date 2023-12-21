جمعية "أيتام الليث" تودع أكثر من "243" ألف ريال لكفالة الأيتام

وأضاف "العرياني": أن الجمعية ترعى الأيتام ضمن الخدمات التي تقدّمها للمستفيدين، وتحرص على تقديم كل الخدمات لهم، ودعم مصاريفهم المعيشية والتعليمية والصحية، فضلًا عن متابعة أوضاعهم اجتماعيًّا، موضحًا أن الجمعية تحظى بدعم متواصل من المحسنين وأهل الخير، بفضل الله.