تجمع المدينة يستعرض مركز تميز القدم السكري في "الصحة العالمي 2025"

استعرض تجمع المدينة المنورة الصحي، خلال مشاركته في ملتقى الصحة العالمي 2025، "مركز التميز للقدم السكري" بمدينة الملك سلمان الطبية، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة الغربية.
ويهدف المركز إلى خفض معدلات البتر الناتجة عن مضاعفات السكري في الأطراف السفلية، من خلال إدارة الحالات عالية الخطورة ضمن منظومة طبية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة وتقليل المضاعفات الصحية.
ومنذ تدشينه، استفاد من خدمات المركز أكثر من (20) ألف مستفيد خلال عام 2025م، وأسهم في خفض حالات البتر من (400) حالة سنويًا إلى الصفر، إضافة إلى تفادي أكثر من (50) عملية بتر، مما مكّن من تحقيق وفورات مالية تُقدّر بنحو (33) مليون ريال، استنادًا إلى متوسط تكلفة البتر للحالة الواحدة البالغة (661,804) ريالات.
ويأتي هذا العرض ضمن جهود تجمع المدينة الصحي في إبراز النماذج الوطنية المتميزة التي تدعم التحول الصحي وتعزز جودة الرعاية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين تجربة المستفيدين ورفع كفاءة الخدمات الصحية.