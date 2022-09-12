نائب أمير الشرقية يلتقي أهالي القطيف ويقيم مأدبة تكريمًا لهم

وخلال الحفل ألقى محافظ القطيف إبراهيم الخريف كلمة، أعرب خلالها عن سعادته وأهالي المحافظة بهذه الزيارة، ووقوف سموه ميدانيًّا على ما تشهده من نهضة عمرانية وحضارية، منوهًا بالدعم الذي تحظى به المحافظة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمختلف القطاعات للمُضي بها قُدمًا، الذي يعد امتدادًا لنهج القيادة منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه- حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وما تحقق من إنجازات بمتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.