نائب أمير الشرقية يلتقي أهالي القطيف ويقيم مأدبة تكريمًا لهم

أقام الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين حفل غداء لأهالي محافظة القطيف بمناسبة زيارته التفقدية للمحافظة، وذلك في مبنى المحافظة، بحضور عدد من الأعيان ومديري الدوائر الحكومية، والمسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجمع من أهالي المحافظة.
وخلال الحفل ألقى محافظ القطيف إبراهيم الخريف كلمة، أعرب خلالها عن سعادته وأهالي المحافظة بهذه الزيارة، ووقوف سموه ميدانيًّا على ما تشهده من نهضة عمرانية وحضارية، منوهًا بالدعم الذي تحظى به المحافظة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمختلف القطاعات للمُضي بها قُدمًا، الذي يعد امتدادًا لنهج القيادة منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه- حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وما تحقق من إنجازات بمتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.
وقدم "الخريف" نيابة عن أهالي محافظة القطيف الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على زيارته المحافظة، وحرصه في ظل توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية على تسخير الجهود لخدمة الوطن والمواطنين، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، وعلى قيادتها التوفيق والسداد.
بعدها ألقى فاضل النمر كلمة نيابة عن أهالي القطيف، رحَّب فيها بزيارة سمو نائب أمير المنطقة الشرقية للمحافظة، ومنوهًا بما تحظى به من اهتمام وعناية منذ عهد المغفور له -بإذن الله- الملك المؤسس -رحمه الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وما حظيت به المحافظة من تطور كبير ونقلات نوعية كباقي محافظات السعودية، بمتابعة أمير المنطقة الشرقية، ونائبه.
ونوه" النمر" بدعم سمو نائب أمير المنطقة الشرقية لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في المحافظة من خلال المشاريع والبرامج العديدة؛ ليكون مجتمع القطيف عنصرًا فاعلاً في البلاد نحو تحقيق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصادي مزدهر، ووطن طموح.. مجددًا العهد والطاعة والولاء بمناسبة قرب احتفال السعودية باليوم الوطني، وما بذله أبناء محافظة القطيف من جهد لرفع راية التوحيد واسم المملكة العربية السعودية عاليًا في العديد من المحافل الدولية.
ثم قدَّم أهالي المحافظة هدية تذكارية لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية بهذه المناسبة.
حضر الحفل أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، وفضيلة رئيس المحكمة العامة بالقطيف الشيخ عبدالرحمن السيف، وقاضي دائرة الأوقاف والمواريث الشيخ الدكتور عبدالعظيم المشيخص، وعدد من المسؤولين وأهالي المحافظة.
وكان نائب أمير المنطقة الشرقية قد ترأس اجتماعًا، ضم رؤساء الأجهزة الحكومية بالمحافظة، واطلع على سير العمل في محافظة القطيف، وما يُقدَّم للمستفيدين من خدمات، مشددًا على بذل المزيد من الجهود لخدمة الأهالي والمقيمين بالمحافظة.