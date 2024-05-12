استمرت 3 أيام.. "محافظ الزلفي" يزور فعالية هيئة التراث "درب البعارين"

قام محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي؛ بزيارة لمقر فعالية "درب البعارين"، التي أُقيمت خلال الفترة 9 -11 مايو في حديقة الزيتون؛ احتفاءً بعام الإبل 2024م.
ورافق محافظ الزلفي في الزيارة، مدير مكتب هيئة التراث بالمحافظة موسى الغيث؛ وعدد من القيادات الحكومية والأمنية.
وتجوَّل العتيبي؛ داخل مناطق الحرفيين وورش العمل والمطاعم، واطلع على تجارب عروض الضوء وركوب الإبل؛ مثنياً التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية المشاركة ودورها الفعال في نجاح الفعالية.
وأشاد العتيبي؛ بأصداء النجاح الذي رافق فعالية هيئة التراث "درب البعارين"، منوّها بجهود الهيئة في حماية وتنمية التراث الوطني، إضافة إلى تعزيز الوعي من خلال هذه الفعاليات والبرامج والاستثمار فيها في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.