استمرت 3 أيام.. "محافظ الزلفي" يزور فعالية هيئة التراث "درب البعارين"

وأشاد العتيبي؛ بأصداء النجاح الذي رافق فعالية هيئة التراث "درب البعارين"، منوّها بجهود الهيئة في حماية وتنمية التراث الوطني، إضافة إلى تعزيز الوعي من خلال هذه الفعاليات والبرامج والاستثمار فيها في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.