بمشاركة أكثر من 30 مزارعًا لـ3 آلاف مزرعة.. اختتام مهرجان المانجو بالقنفذة

اختُتمت فعاليات مهرجان مانجو القنفذة الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بمشاركة عدد من الجهات.
وكشف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، أن المهرجان شارك به أكثر من 30 مزارعًا يمثلون ثلاثة آلاف مزرعة لتسويق إنتاج 48 ألف طن من المانجو.
وشهد المهرجان أكثر من 20 ألف زائر، و25 فعالية ترفيهية وتراثية مصاحبة بين مسابقات للأطفال والفِرَق الاستعراضية، بالإضافة إلى الألعاب الشعبية، و20 معرضًا للأسر المنتجة، وحملات صحية للتبرع بالدم، ومشاركة العديد من الجهات المعنية مثل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة "وقاء"، وأقيمت العديد من البرامج الإرشادية للمزارعين.
وفي ختام المهرجان تم تكريم المزارعين والجهات المشاركة والأسر المنتجة والمساهمين في إنجاح المهرجان.