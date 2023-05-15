بمشاركة أكثر من 30 مزارعًا لـ3 آلاف مزرعة.. اختتام مهرجان المانجو بالقنفذة

وشهد المهرجان أكثر من 20 ألف زائر، و25 فعالية ترفيهية وتراثية مصاحبة بين مسابقات للأطفال والفِرَق الاستعراضية، بالإضافة إلى الألعاب الشعبية، و20 معرضًا للأسر المنتجة، وحملات صحية للتبرع بالدم، ومشاركة العديد من الجهات المعنية مثل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة "وقاء"، وأقيمت العديد من البرامج الإرشادية للمزارعين.