"بصمة تفاؤل" تثمّن دعم "أسمنت اليمامة" لعلاج أطفال مرضى السرطان

وأكدت الجمعية أنها مستمرة بإذن الله تعالى في تقديم العون لكل طفل مصاب بالسرطان، موضحةً أنه استفاد من هذا المشروع عدد من مرضى سرطان الأطفال عادت ابتسامتهم مرة أخرى للحياة، وهذا ما تسعى إليه الجمعية، سائلة الله أن يجزي المساهمين خير الجزاء ويجعل ما قدموه في موازين حسناتهم.