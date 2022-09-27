"بصمة تفاؤل" تثمّن دعم "أسمنت اليمامة" لعلاج أطفال مرضى السرطان

ثمنت جمعية "بصمة تفاؤل" لمرضى سرطان الأطفال بالرياض، اليوم الثلاثاء، الدعم السخي من شركة "أسمنت اليمامة" ومبادرتها الكريمة في دعم مشروع علاج الأطفال المسجلين في كشوفات الجمعية.
وقالت الجمعية: إن هذا الدعم والتبرع السخي من "أسمنت اليمامة" سيساهم كثيرًا في علاج الأطفال المرضى المصابين بداء السرطان الذين يعجز أولياء أمورهم عن دفع تكاليف العلاج.
وأضافت أن هذا الدعم غير مستغرب من الشركات ذات المسؤولية المجتمعية في وطن الخير والعطاء.
وأكدت الجمعية أنها مستمرة بإذن الله تعالى في تقديم العون لكل طفل مصاب بالسرطان، موضحةً أنه استفاد من هذا المشروع عدد من مرضى سرطان الأطفال عادت ابتسامتهم مرة أخرى للحياة، وهذا ما تسعى إليه الجمعية، سائلة الله أن يجزي المساهمين خير الجزاء ويجعل ما قدموه في موازين حسناتهم.