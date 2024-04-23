السبت المقبل.. الجمعية السعودية تستكشف أحدث تطورات علاج مرضى "باركنسون"

ومرض باركنسون أو الشلل الرعاشي هو مرض عصبي مزمن من أنواع الاضطرابات الحركية، وترجع تسميته بهذا الاسم إلى الطبيب الإنجليزي جيمس باركنسون الذي وصف المرض في نشرة طبية عام 1817م، وفي عام 1877أطلق طبيب فرنسي اسم "باركنسون" على هذا المرض نسبة لجيمس باركنسون.