جمعية الإعاقة السمعية بجدة تحتفل بأسبوع الأصم العربي الـ 48

واليوم الثاني في أحد مراكز التسوق، حيث كانت المشاركة من خلال إقامة معرض تعريفي بخدمات الجمعية وخدمات الجهات المشاركة لذوي الإعاقة السمعية والتي تتمثل بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة للإناث وجمعية طفولة آمنة وسعي لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة ومركز جدة لذوي الاحتياجات الخاصة واختتمت بتكريم الجمعية السعودية للإعاقة السمعية لشركاء النجاح، حيث وجهت مديرة فرع الجمعية بجدة الشكر لأعضاء مجلس إدارة الجمعية على اهتمامهم بكل ما ينصب في مصلحة فئة الصم وضعاف السمع.