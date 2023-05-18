جمعية الإعاقة السمعية بجدة تحتفل بأسبوع الأصم العربي الـ 48

فعّلت الجمعية السعودية للإعاقة السمعية بفرع محافظة جدة، أسبوع الأصم العربي الثامن والأربعين بحضور كوكبة من المهتمين والمختصين بفئة الإعاقة السمعية، وذلك تحت إشراف مديرة فرع الجمعية بالمحافظة الهنوف الفارسي.
واستهدفت الفعاليّة الصم وضعاف السمع والمجتمع على وجه الخصوص، وذلك بهدف نشر ثقافة الصم وتعريف المجتمع بحقوقهم واستقطاب المهتمين والاستفادة من خبراتهم.
وأقامت الجمعية اليوم الأول في مقر جامعة الأعمال والتكنولوجيا فرع الكورنيش، حيث تناول الملتقى العديد من الجلسات الحوارية للمختصين بفئة الإعاقة السمعية وترجم بلغة الإشارة.
واليوم الثاني في أحد مراكز التسوق، حيث كانت المشاركة من خلال إقامة معرض تعريفي بخدمات الجمعية وخدمات الجهات المشاركة لذوي الإعاقة السمعية والتي تتمثل بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة للإناث وجمعية طفولة آمنة وسعي لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة ومركز جدة لذوي الاحتياجات الخاصة واختتمت بتكريم الجمعية السعودية للإعاقة السمعية لشركاء النجاح، حيث وجهت مديرة فرع الجمعية بجدة الشكر لأعضاء مجلس إدارة الجمعية على اهتمامهم بكل ما ينصب في مصلحة فئة الصم وضعاف السمع.
يُشار إلى أن أسبوع الأصم العربي يسلط الضوء إلى إسهامات التقنيات الحديثة والبرامج المطورة في تعليم ورفع ثقافة ووعي الأشخاص الصم وضعاف السمع كونهم يعتمدون على حاسة البصر في التواصل واكتساب المعرفة.