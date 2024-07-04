بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة.. انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2024 بعسير

انطلقت أمس الأول، فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي "موهبة 2024"، التي تنفذها الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في قسم الموهوبين بإدارة تنمية القدرات، بالشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة).
يأتي ذلك بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة موهوبة من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وباستضافة من مدارس الأندلس الأهلية بأبها، وتستمر الفعاليات لمدة ثلاثة أسابيع.
ويشتمل البرنامج الذي يسهم في صقل مهارات الطلبة الموهوبين وتطوير إمكاناتهم العلمية، على خمس وحدات إثراء علمية تتضمن الروبوت، وطبيب المستقبل، والاختراعات، ورحلة في عالم الأعداد، واكتشف بيئتك، وعدد من المهارات الحياتية في التفكير المنطقي، والثقة بالنفس، والذكاء الأخلاقي والمهارات الشخصية والاجتماعية، وإدارة الأولويات.