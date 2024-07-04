بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة.. انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2024 بعسير

ويشتمل البرنامج الذي يسهم في صقل مهارات الطلبة الموهوبين وتطوير إمكاناتهم العلمية، على خمس وحدات إثراء علمية تتضمن الروبوت، وطبيب المستقبل، والاختراعات، ورحلة في عالم الأعداد، واكتشف بيئتك، وعدد من المهارات الحياتية في التفكير المنطقي، والثقة بالنفس، والذكاء الأخلاقي والمهارات الشخصية والاجتماعية، وإدارة الأولويات.