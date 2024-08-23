إقبال كبير من النساء.. مبادرة "أساسيات ركوب الخيل" تلقى تفاعلًا في بارق

نفّذ نادي جود النواصي بمربط عز بارق، بالتعاون مع الكلية التطبيقية بمحافظة المجاردة؛ مبادرةً بعنوان "أساسيات ركوب الخيل" ضمن مشروع "مبادرون 5" الذي تشرف عليه وكالة الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية مع بلدية محافظة بارق.
ويساهم برنامج المبادرة في تعزيز الصحة النفسية والجسدية وتقديم خدمة ترفيهية ونشاط تدريبي شمل تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن الخيل وكسر حاجز الخوف، وتضمن عدة أنشطة؛ منها ركوب الخيل، ومقاودة الخيل، واللعب مع الخيل، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 150 مستفيدًا.
وذكرت رئيسةُ النادي المدرّبة عائشة البارقي أن هذا البرنامج نال إقبالًا كبيرًا من قبل المجتمع النسائي المحلي، وكان للبرنامج أثر كبير في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن الخيل وكسر حاجز الخوف، معربة عن شكرها الجزيل لجميع القائمين على هذه المبادرة.
يُذكر أن المدربة عائشة البارقي حاصلة على بطاقة فارس من الاتحاد السعودي للفروسية قفز حواجز، ودبلوم إدارة اسطبلات وتغذية الخيل، وحاصلة أيضًا على شهادة من مركز نيفادا للتدريب والاستشارات بدبين، وشهادة دولية معتمدة من المنظمة العالمية للقيادة "GLO"، وبطاقة عضوية معتمدة من المنظمة العالمية للقيادة "GLO"، وشهادة من جامعة نيفادا الأمريكية.
كما أسست "البارقي" مبادرة الفروسية العلاجية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لذوي الإعاقة "الاحتياجات الخاصة"، وأطفال اضطراب طيف التوحد؛ وذلك من خلال العلاج بركوب الخيل "الفروسية العلاجية"، وتقدم هذه المبادرةُ فوائدَ عقلية ونفسية وجسدية؛ حيث إنها أداة فعّالة لتحسين جودة الحياة لهذه الفئة.