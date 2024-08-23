إقبال كبير من النساء.. مبادرة "أساسيات ركوب الخيل" تلقى تفاعلًا في بارق

وذكرت رئيسةُ النادي المدرّبة عائشة البارقي أن هذا البرنامج نال إقبالًا كبيرًا من قبل المجتمع النسائي المحلي، وكان للبرنامج أثر كبير في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن الخيل وكسر حاجز الخوف، معربة عن شكرها الجزيل لجميع القائمين على هذه المبادرة.