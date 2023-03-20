"فيصلية جدة الخيرية" تكمل استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

وتحفز هذه الحملة عضوات الجمعية ومنسوباتها للمشاركة في تعزيز مبدأ التشاركية والشورى، وتحمل عنوان " كُن من السبعة " لحديث الرسول الكريم.. عن أبي هريرة قال: قالَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ..." وذكر منهم "ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأَخْفَاها، حتَّى لا تَعْلَمَ شِمالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينهُ".