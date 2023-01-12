نائب وزير الحج يزور "إكرام" ويعدها بالتمكين لتعزيز الأمن الغذائي بمؤتمر إكسبو

زار نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، جناح جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة أمس الخميس، وذلك خلال جولته في معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة الذي يُقام حاليًا في جدة.