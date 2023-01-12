نائب وزير الحج يزور "إكرام" ويعدها بالتمكين لتعزيز الأمن الغذائي بمؤتمر إكسبو

زار نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، جناح جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة أمس الخميس، وذلك خلال جولته في معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة الذي يُقام حاليًا في جدة.
واستمع الدكتور "مشاط" في بداية الزيارة إلى شرح موجز عن جهود الجمعية ومنجزاتها وبرامجها وفق خدمة ضيوف الرحمن وإسهاماتها في تعزيز الأمن الغذائي في المشاعر المقدسة وطوال العام.
وفي حديثه مع مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي، وعد "مشاط" بتمكين أكبر للجمعية حتى يتسنى لها تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في رؤية المملكة 2030 والحد من الهدر والفقد الغذائي.