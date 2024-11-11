أكاديمية سلطان لعلوم الطيران تستعرض خدماتها أمام طلاب جدة

يذكر أن الأكاديمية السعودية، تذخر بعدد من الكفاءات التدريبية المتميزة، وتسهم الإدارة العليا بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، تحت إشراف ومتابعة المدير التنفيذي الكابتن إسماعيل بن سلمان الكشي، في تفعيل الشراكة المجتمعية لتحقيق مخرجات رؤية المملكة 2030، وتسخير كل الإمكانيات الفنية والبشرية في تنفيذ أهدافها لصناعة مستقبل مشرق وطموح.