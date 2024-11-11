أكاديمية سلطان لعلوم الطيران تستعرض خدماتها أمام طلاب جدة

زار عدد من طلاب ثانوية إحدى المدارس العالمية بجدة، اليوم الاثنين، أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، وكان في استقبالهم مسؤولو الأكاديمية.
واطلع الطلاب خلال جولتهم على أقسام الأكاديمية وصالات معامل التدريب المزودة بأجهزة الحاسبات الإلكترونية، ثم انتقلوا لمشاهدة أجهزة الطيران التشبيهي الثابت والمتحرك.
وتم تعريفهم على مبنى سلامة الطيران؛ لمشاهدة طرق التدريب على الإنعاش القلبي والرئوي، وكذلك إخلاء الطائرة في البر والبحر عن طريق الزلاجات في أوقات الطوارئ والتدريب على طرق إطفاء الحريق.
وقال كبير مدربي أداء الطائرات ومنسق الشراكات المجتمعية بالأكاديمية السعودية المهندس سعد دخيل الله الجعيد: إن الزيارة جاءت ضمن خطط الأكاديمية في مد جسور التواصل مع الجهات التعليمية وتوظيف خططها في مجال تفعيل الشراكة المجتمعية في أكثر من مجال.
وعقدت الأكاديمية خلال الفترة الماضية عددًا من الشراكات الاجتماعية، ومنها شراكة مجتمعية مع مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بمحافظة جدة، في حملة للتبرع بالدم.
وتبرع منسوبو أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، بحوالي 42 لترًا من الدم، وشاركوا في حملة التوعية بأضرار التدخين مع جمعية "كفى".
كما شاركوا في استقبال أطفال جمعية "ساند" لمرضى السرطان وغيرها من الشراكات التي تسهم في خدمة المجتمع وتحقيق مستهدفات الرؤية المباركة 2030.
وأضاف "الجعيد"، أن أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، تعد واجهة وطنية وصرحًا تعليميًا يوظف أعلى معايير الجودة والأداء في التدريب المتقدم في مجالات الطيران.
يذكر أن الأكاديمية السعودية، تذخر بعدد من الكفاءات التدريبية المتميزة، وتسهم الإدارة العليا بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، تحت إشراف ومتابعة المدير التنفيذي الكابتن إسماعيل بن سلمان الكشي، في تفعيل الشراكة المجتمعية لتحقيق مخرجات رؤية المملكة 2030، وتسخير كل الإمكانيات الفنية والبشرية في تنفيذ أهدافها لصناعة مستقبل مشرق وطموح.