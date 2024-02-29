جمعية حقوق الإنسان تقيم لقاءً بعنوان: "الحكم الرشيد لقادة الدولة السعودية وأثرها في جودة الحياة"

استضافت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وضمن برنامجها الثقافي اليوم الثلاثاء بمناسبة يوم التأسيس الدكتور فهد بن عبدالله السماري، الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز، في لقاء للحديث حول الحكم الرشيد لقادة الدولة السعودية- مواقف إنسانية، حيث تطرق لسمات الحكم الرشيد منذ تأسيس السعودية والقائمة على الاهتمام والعناية بالناس ومراعاة شؤونهم وتلمس احتياجاتهم.
كما أكد أن مبدأ العناية بالناس وسياسة المجالس المفتوحة لولاة الأمر منذ تأسيس السعودية وحتى وقتنا الحاضر يعكس حرص ولاة الأمر على الناس وحفظ حقوقهم وهي من سمات الحكم الرشيد. وأوضح بأن الملوك دائماً يحرصون على ذكر إسهامات المواطنين في خدمة وطنهم.
كما شارك في اللقاء خالد بن عساكر رئيس قطاع التسويق والتواصل في برنامج جودة الحياة والذي تطرق بدوره لجودة الحياة وأثرها على حقوق الإنسان وفق رؤية 2030.
من جهته، قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري إن يوم التأسيس يمثل مصدر اعتزاز بما أرسته الدولة السعودية من الوحدة والاستقرار والأمن عبر التاريخ، والذي ساهم في الارتباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم بما ساهم في جودة حياة الإنسان على أرض المملكة.
كما أكد "الفاخري" أن العلاقة بين القائد والمواطن في السعودية تميزت بطابع خاص ومميز يتفرد به حكام السعودية والتي تستند لفضائل الاعتدال، والوسطية والإيجابية والمبادرة، ولذا فقد أصبح الإنسان وحقوقه مفردة مركزية في نظام الحكم السعودي.