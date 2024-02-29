جمعية حقوق الإنسان تقيم لقاءً بعنوان: "الحكم الرشيد لقادة الدولة السعودية وأثرها في جودة الحياة"

استضافت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وضمن برنامجها الثقافي اليوم الثلاثاء بمناسبة يوم التأسيس الدكتور فهد بن عبدالله السماري، الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز، في لقاء للحديث حول الحكم الرشيد لقادة الدولة السعودية- مواقف إنسانية، حيث تطرق لسمات الحكم الرشيد منذ تأسيس السعودية والقائمة على الاهتمام والعناية بالناس ومراعاة شؤونهم وتلمس احتياجاتهم.