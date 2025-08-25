الهلال الأحمر بجازان يحقق التميز بحصوله على شهادة الاعتماد الدولي

حقق فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان إنجازًا نوعيًا بحصوله على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، والتي تُعد من أبرز الشهادات العالمية في مجال الجودة والتميز المؤسسي.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود منسوبي الفرع في الارتقاء بمستوى الخدمات الإسعافية والإدارية، وفق أعلى المعايير الدولية التي تضمن الكفاءة والفاعلية واستمرارية تحسين الأداء.
وأكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بجازان الدكتور عادل بن عبده عريشي أن هذا الاعتماد الدولي يعكس التزام الفرع بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الجودة، ويبرهن على سعيه الدائم لتطوير خدماته بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم خدمات إنسانية وإسعافية رائدة.
كما رفع الدكتور عريشي أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان وسمو نائبه على دعمهما المتواصل للفرع، مشيدًا بمتابعة وحرص رئيس الهيئة الدكتور جلال العويسي على تقديم أفضل الخدمات الإسعافية والإنسانية، ومؤكدًا أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع الإدارات والكوادر الميدانية.
ويُعد حصول فرع الهلال الأحمر بجازان على هذه الشهادة الدولية خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة الجودة والتحسين المستمر، بما يضمن تقديم خدمات إسعافية عالية المستوى لأهالي المنطقة وزوارها.