الهلال الأحمر بجازان يحقق التميز بحصوله على شهادة الاعتماد الدولي

كما رفع الدكتور عريشي أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان وسمو نائبه على دعمهما المتواصل للفرع، مشيدًا بمتابعة وحرص رئيس الهيئة الدكتور جلال العويسي على تقديم أفضل الخدمات الإسعافية والإنسانية، ومؤكدًا أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع الإدارات والكوادر الميدانية.