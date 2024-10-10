"المركز الوطني للثروة السمكية ينظم برنامجًا تدريبيًا عن بعد لتطوير شركات الاستزراع المائي"

ويهدف البرنامج إلى "تطوير قدرات ومهارات المتدربين"، لضمان النجاح المستدام لشركات الاستزراع المائي. وأوضح "المهندس رياض الفقيه"، مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية، أهمية تنمية المهارات والمعرفة اللازمة لدعم النمو المستدام في هذا المجال. كما أشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تقدم عبر "البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية" مجموعة من الممكنات للمستثمرين، تشمل تقديم "دراسات جدوى فنية ومالية"، "مخططات هندسية وتشغيلية"، "دعم فني أثناء التشغيل"، إضافة إلى "تمويل المشاريع" من "صندوق التنمية الزراعية". وأكد الفقيه على أهمية تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال الاستزراع المائي، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030".