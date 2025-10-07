‏"بيئة رنية" تكثف جولاتها الرقابية لضمان سلامة الأسواق والمسالخ وتطبيق الأنظمة على المخالفين

بدأ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية، تنفيذ خطة ميدانية مكثفة تستهدف رفع مستوى الرقابة على الأسواق والمسالخ بالمحافظة، ضمن جهود المكتب المستمرة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة وضمان سلامة المنتجات الزراعية واللحوم.
وأوضح مدير المكتب ، محمد السبيعي ، أن الفرق الرقابية التابعة لقسم الأسواق والمسالخ تواصل تنفيذ جولات تفتيشية على سوق المنتجات الزراعية واللحوم، بهدف التأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة، وتطبيق الأنظمة على المخالفين لضمان تقديم خدمات صحية وآمنة للمستهلكين.
وأشار "السبيعي" إلى أن الجولات تركز على متابعة إجراءات النظافة وسلامة عرض وتداول المنتجات، إلى جانب توجيه العاملين وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالاشتراطات النظامية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل داخل الأسواق.
وأضاف أن أعمال الرقابة الميدانية ستستمر خلال الفترة المقبلة لتشمل أسواق النفع العام والمسالخ بالمحافظة، تأكيدًا على حرص الوزارة على تحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة، وتهيئة بيئة صحية وآمنة تتوافق مع توجهات المملكة في تطوير القطاعين الزراعي والبيئي.