مدير "تعليم جازان" يرعى فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التدخين

رعى مدير التعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، صباح اليوم الأحد، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التدخين والتي تنظمها إدارة الشؤون الصحية المدرسية على مسرح الإدارة العامة بالتعاون مع "صحة جازان" والإدارات التابعة ذات العلاقة، والهادفة للتوعية بمخاطر التدخين على الصحة العامة، وتزويد الطلبة بالمعارف اللازمة للتصدي للمخططات التي تستهدف طلبة المدارس ومختلف فئات المجتمع المحيط.
وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة حرص وزارة التعليم على حماية أبنائها الطلاب وبناتها الطالبات ومختلف فئات المجتمع التعليمي من التدخين، عبر انتهاج السياسات والخطط الوقائية المختلفة لهم، واستثمار المناهج للحد من انتشار هذه الآفة، وتنظيم البرامج التوعوية وعقد الندوات والمحاضرات وإيجاد مناشط توعوية متعددة، للحماية من التدخين والوقاية منه.
وأشار "عقدي" إلى أهمية تفعيل اليوم العالمي لمكافحة التدخين بالمدارس والذي يوافق الـ 31 من مايو كل عام، الهادف إلى الرفع من مستوى وعي الطلبة حول أضرار التدخين، وتوجيههم بالابتعاد عن التبغ ومشتقاته، والتوعية بأضراره التي تصيب الفرد والمجتمع بمختلف أنواعه، والحد من الآثار الاجتماعية والصحية والاقتصادية الناتجة عن تعاطيه، وتزويد الطلبة بالمعرفة اللازمة للتصدي لمخططات التسويق التي تستهدفهم.
ودشن "عقدي" الركن التوعوي للتوعية بمخاطر التدخين بمدخل الإدارة العامة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التدخين، مطلعًا على محتوياته، ومستمعًا لشرح من القائمين عليه عن جهود الإدارة العامة في حماية منسوبي المجتمع التعليمي من التدخين.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ممثلة بإدارة التوجيه الطلابي نظمت عددًا من الفعاليات للاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للتدخين في كل المدارس التابعة خلال الفترة من 1/ 11/ 1444هـ وحتى الـ 13/ 11/ 1444هـ وذلك استمرارًا لجهودها التوعوية والتثقيفية والوقائية التي تستهدف حماية أبنائها الطلاب وبناتها الطالبات.
كما نظمت الإدارة العامة محاضرة توعوية للوقاية من التدخين والتوعية بمخاطره المختلفة على الصحة العامة قدمها مدير برنامج مكافحة التدخين بصحة جازان الدكتور محمد بن حمود الشريف، استهدفت الموجهين الصحيين والموجهات، وطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.