مدير "تعليم جازان" يرعى فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التدخين

وأشار "عقدي" إلى أهمية تفعيل اليوم العالمي لمكافحة التدخين بالمدارس والذي يوافق الـ 31 من مايو كل عام، الهادف إلى الرفع من مستوى وعي الطلبة حول أضرار التدخين، وتوجيههم بالابتعاد عن التبغ ومشتقاته، والتوعية بأضراره التي تصيب الفرد والمجتمع بمختلف أنواعه، والحد من الآثار الاجتماعية والصحية والاقتصادية الناتجة عن تعاطيه، وتزويد الطلبة بالمعرفة اللازمة للتصدي لمخططات التسويق التي تستهدفهم.