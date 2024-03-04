الأربعاء.. "جامعة الجوف" تقيم "المؤتمر الدولي للإبل" احتفاءً بالقيمة الثقافية الفريدة التي تمثلها

برعاية الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، تقيم جامعة الجوف بالشراكة مع إمارة المنطقة يوم الأربعاء القادم، المؤتمر الدولي "الإبل، أهميتها الشعبية، ومنتجاتها، واستخداماتها الطبية، والصناعات المتفرعة عنها"، والذي يستمر لمدة يومين.
ويأتي المؤتمر تزامنًا مع تسمية عام 2024م بـ"عام الإبل"، واحتفاءً بالقيمة الثقافية الفريدة التي تمثلها الإبل في حياة أبناء الجزيرة العربية، وتأصيل مكانتها الراسخة، وتعزيز حضورها محليًّا ودوليًّا، باعتبارها موروثًا ثقافيًّا أصيلًا، ومكونًا أساسيًّا في البناء الحضاري، وتوفير منصة علمية خلال هذا المؤتمر للباحثين والمتخصصين المحليين والدوليين لتبادل المعرفة وتداول الخبرة، وعرض أهمية الإبل الشعبية، ومنتجاتها، واستخداماتها الطبية، وأبرز الصناعات المتفرعة عنها.
وسيركز المؤتمر خلال جلساته العلمية على الإبل وأهميتها كموروث شعبي وطني، واستخدامات منتجات الإبل في المجالات الطبية وفوائدها المختلفة، كما سيبحث الآثار الاقتصادية للإبل.
ويستهدف المؤتمرُ إشراكَ المؤسسات الحكومية والهيئات والجمعيات العلمية والمراكز المتخصصة والقطاع الخاص، كما يستهدف العلماء والباحثين والأطباء والاقتصاديين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، في إثراء المعرفة عن الإبل وأهميتها وآثارها الاقتصادية وعوائدها الاستثمارية.