"خالد بن سعود" يطّلع على تقرير إدارة المرور بمنطقة تبوك

ونوّه نائب أمير تبوك إلى جهود إدارة المرور بالمنطقة، وما حظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية بالمملكة من تطور متواصل بفضل الله، ثم دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وبمتابعة من وزير الداخلية.