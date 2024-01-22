"خالد بن سعود" يطّلع على تقرير إدارة المرور بمنطقة تبوك

اطّلع نائب أمير تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، على تقرير إدارة مرور المنطقة، خلال الفترة الماضية.
وتضمّن التقرير الجهود والإنجازات والفعاليات والأنشطة التي نفذتها إدارة مرور المنطقة، وأهم البرامج التوعوية الهادفة إلى توعية المجتمعات من مخاطر الحوادث المرورية.
جاء ذلك خلال لقاء الأمير خالد، في مكتبه بالإمارة، مع مدير إدارة مرور المنطقة العميد علي بن مهذل القحطاني.
ونوّه نائب أمير تبوك إلى جهود إدارة المرور بالمنطقة، وما حظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية بالمملكة من تطور متواصل بفضل الله، ثم دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وبمتابعة من وزير الداخلية.
وأكد أهمية الدور الفاعل لرجل المرور في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال تطبيق الأنظمة المرورية.
من جهته، قدّم العميد "القحطاني" باسمه ونيابةً عن منسوبي مرور منطقة تبوك، الشكر والتقدير لأمير تبوك ونائبه، على دعمهما ومتابعتهما لأعمال إدارة المرور بالمنطقة.