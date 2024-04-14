مع عودة التوقيت الصيفي.. أكثر من 92 ألف طالب وطالبة بتعليم محايل يستأنفون غدًا الفصل الدراسي الثالث

ولفت الانتباه إلى أن الحملة التوعوية التي تستمر طوال الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي 1445هـ تركز على فترات ما قبل الإجازة وبعدها، وما قبل الاختبارات، وتستهدف الطلبة في التعليم العام ومنسوبي الهيئة التعليمية والإدارية والأسر وأولياء الأمور.