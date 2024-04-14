مع عودة التوقيت الصيفي.. أكثر من 92 ألف طالب وطالبة بتعليم محايل يستأنفون غدًا الفصل الدراسي الثالث

يعود أكثر من 92 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم محايل عسير من مختلف المراحل التعليمية غدًا الاثنين (6 شوال) إلى مقاعد الدراسة؛ لاستكمال الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وهنأ مدير تعليم محايل عسير علي بن أحمد آل معنتر جميع منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الإدارة بمناسبة عيد الفطر، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
وبيّن أنه بحسب تحديد أوقات الدوام خلال العام الدراسي سيبدأ الاصطفاف الصباحي في جميع المدارس الساعة الـ6:45 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة الـ7:00 صباحًا.
وأوضح أن إدارة "تعليم محايل" أطلقت حملة توعوية إعلامية لتعزيز الانضباط المدرسي لدى الطلبة بمختلف المراحل التعليمية تحت شعار "لانضباطك.. أثر".
وأكد "آل معنتر" دور الأسرة الإيجابي والمؤثر في تشجيع وتحفيز أبنائها على الالتزام والانضباط الحضوري، مشيرًا إلى أهمية الشراكة والتعاون بين المدرسة والأسرة في رفع مستوى الانضباط المدرسي.
ولفت الانتباه إلى أن الحملة التوعوية التي تستمر طوال الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي 1445هـ تركز على فترات ما قبل الإجازة وبعدها، وما قبل الاختبارات، وتستهدف الطلبة في التعليم العام ومنسوبي الهيئة التعليمية والإدارية والأسر وأولياء الأمور.