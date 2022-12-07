"أسمنت حائل" تُطلق حملةً توعويةً باستراتيجية الشركة 2023 - 2026م

أطلقت شركة أسمنت حائل أمس الثلاثاء حملةً توعويةً باستراتيجية الشركة 2023 - 2026م تحت عنوان "ننمو معًا"، تستهدف جميع منسوبي الشركة في الإدارة الرئيسية والمصنع.
وكانت الشركة قد دشَّنت فعاليات الحملة بورشة عمل توعوية، ركزت على تحقيق أهدافها، كما تخلل الورشة نشاط تفاعلي حول أهمية التخطيط الاستراتيجي، وتحقيق المستهدفات.
وألقى الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل، المهندس خالد بن عبدالعزيز الأحمد، كلمةً بيَّن فيها أهمية تعزيز الوعي تجاه الاستراتيجيات، والتعامل معها كواحدة من أهم ركائز النجاح في المنظمات وفرق العمل.
وأوضح لـ"سبق" أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة في تعزيز ثقافة التفكير الاستراتيجي لدى منسوبيها من خلال تطبيق منهجية تواصل داخلي، تعزز هذه المفاهيم، وترفع من مستوى بيئة العمل.