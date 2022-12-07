"أسمنت حائل" تُطلق حملةً توعويةً باستراتيجية الشركة 2023 - 2026م

وأوضح لـ"سبق" أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة في تعزيز ثقافة التفكير الاستراتيجي لدى منسوبيها من خلال تطبيق منهجية تواصل داخلي، تعزز هذه المفاهيم، وترفع من مستوى بيئة العمل.