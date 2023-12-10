"وحدة الصف واجتماع الكلمة" ندوة توعوية بجامع "الشنيفي" بضرماء

كما تهدف الندوة إلى تعزيز دور الأئمة والخطباء ومنسوبي المساجد في وحدة الوطن ودعوة مرتادي بيوت الله إلى المحافظة على نعمتي الأمن والأمان والعمل على مكافحة الأفكار المنحرفة الهدامة وتعزيز اللحمة الوطنية بين الراعي والرعية وجمع كلمة أبناء الوطن على ما أمر الله به من السمع والطاعة لولاة الأمر.