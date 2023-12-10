"وحدة الصف واجتماع الكلمة" ندوة توعوية بجامع "الشنيفي" بضرماء

نظمت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ضرماء اليوم ندوة بعنوان "وحدة الصف واجتماع الكلمة" بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء، وقدمها الشيخ سعد السبر والشيخ محمد الهاجري في جامع ناصر الشنيفي بضرماء.
وتستهدف الندوة كافة منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والخطباء والمراقبين والمراقبات بمحافظة ضرماء، وهي امتداد للجهود المتواصلة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية.
كما تهدف الندوة إلى تعزيز دور الأئمة والخطباء ومنسوبي المساجد في وحدة الوطن ودعوة مرتادي بيوت الله إلى المحافظة على نعمتي الأمن والأمان والعمل على مكافحة الأفكار المنحرفة الهدامة وتعزيز اللحمة الوطنية بين الراعي والرعية وجمع كلمة أبناء الوطن على ما أمر الله به من السمع والطاعة لولاة الأمر.